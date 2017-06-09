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بدون بروتوكولات رسمية.. «الأسد» يظهر بشكل مفاجئ بأحد المهرجانات التسويقية
الرئيس السوري بشار الأسد
الرئيس السوري بشار الأسد

بدون بروتوكولات رسمية.. «الأسد» يظهر بشكل مفاجئ بأحد المهرجانات التسويقية

2017-06-09 08:43:39
متابعات

ظهر الرئيس السوري بشار الأسد بشكل مفاجئ وبعيد عن البروتوكولات الرئاسية بأحد المهرجانات التسويقية المقامة بالعاصمة السورية “دمشق” أمس الخميس.
وقد نشرت صفحة “رئاسة الجمهورية العربية السورية” بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، مقطع فيديو للرئيس السوري أثناء تجوله بمهرجان “صنع في سوريا” بدون حراسة ويرتدي بنطلون “جينز” وقميص أسود ولا توجد أي مظاهر استقبال رسمية له أثناء حضوره.
وقد استقبل منظمي ورواد المهرجان الرئيس السوري بترحاب كبير خلال المعرض كما يوضح الفيديو، حيث قاموا بمصافحته والتقاط الصور التذكارية معه.
وجدير بالذكر، أن سوريا تشهد أوضاعا مضطربة سياسية وأمنية منذ اندلاع الثورة في عام 2011، حيث تشهد بعض المدن أوضاعا إنسانية قاسية بحسب وصف العديد من المنظمات الحقوقية والنشطاء.

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