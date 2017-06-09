زعمت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، أن أمير قطر تميم بن حمد، في طريقه للالتحاق بالرئيس المصري المعزول محمد مرسي، في السجن، بعد أن تم ضبطه متلبساً، وهو يدعم الجماعات الإرهابية.

وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، سخر من قطر من قبل، وقال عنها: “صغيرة مثل علبة الكبريت، وتسبب ضجيج دبابة”.

وأوضجت أن مقاطعة مصر والسعودية والإمارات والبحرين، وعدد من الدول، لقطر، ليست مجرد عقاب دبلوماسي فحسب، بل أن الحصار البحري والجوي والبري، خنق قطر، وجعلها منعزلة عن العالم.

وفي نفس السياق، قالت الخبيرة الإسرائيلية في الشؤون العربية، سمدار بيري، إن معلومات دامغة طرحت على طاولات ملك السعودية، ورئيس مصر، وحاكم الإمارات، وملك البحرين، حول مسارات نقل الأموال التي خرجت من قطر، ومرت عبر طرق التفافية حتى وصلت إلى تنظيمات الإرهاب.

وكشفت بيري، في تصريحات للصحيفة العبرية، عن أن هذه الحقائب الممتلئة بالأموال، تم إرسالها إلى السودان وليبيا، من أجل تجنيد الإرهابيين في سيناء، كما وصلت معلومات لقادة الدول الأربع، تثبت بصمات قطر، في محاولات إسقاط ملك البحرين.