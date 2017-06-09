يعقد المجلس الأعلى للجامعات، اجتماعه الدورى بجامعة عين شمس غدًا السبت، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وبحضور الدكتور أشرف حاتم، أمين المجلس، ورؤساء الجامعات من أعضاء المجلس.

ومن المقرر أن يناقش المجلس فى اجتماعه تقريرين مقدمين من لجنتى قطاعى العلوم الطبية والعلوم الهندسية، عن وِرَش العمل المنظمة من قِبَل القطاعين، لتطوير كليات الطب والهندسة على مستوى الجمهورية، ومن المقرر أن يستعرض المجلس نتائج هذه الورش ويعقد نقاشًا حولها.

ويؤكد المجلس فى اجتماعه المقبل، ضرورة إعلان نتائج امتحانات نهاية العام لطلاب الجامعات تتابعًا عقب انتهائها، وعدم تأخير إعلانها.