 Moheet on google
الجمعة 9 يونيو 2017 09:34 صباحاً
روابط سريعة
غداً.. مناقشة مقترحات تطوير كليات الطب والهندسة بمصر
وزير التعليم العالي خالد عبدالغفار

غداً.. مناقشة مقترحات تطوير كليات الطب والهندسة بمصر

2017-06-09 07:53:11

يعقد المجلس الأعلى للجامعات، اجتماعه الدورى بجامعة عين شمس غدًا السبت، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وبحضور الدكتور أشرف حاتم، أمين المجلس، ورؤساء الجامعات من أعضاء المجلس.

ومن المقرر أن يناقش المجلس فى اجتماعه تقريرين مقدمين من لجنتى قطاعى العلوم الطبية والعلوم الهندسية، عن وِرَش العمل المنظمة من قِبَل القطاعين، لتطوير كليات الطب والهندسة على مستوى الجمهورية، ومن المقرر أن يستعرض المجلس نتائج هذه الورش ويعقد نقاشًا حولها.

ويؤكد المجلس فى اجتماعه المقبل، ضرورة إعلان نتائج امتحانات نهاية العام لطلاب الجامعات تتابعًا عقب انتهائها، وعدم تأخير إعلانها.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3