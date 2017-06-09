أصدر مجلس الوزراء الإماراتي، قراراً بشأن اعتماد قائمة الأفراد و التنظيمات الإرهابية، الصادرة عن المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات والبحرين ومصر، والمرتبطة بقطر.

ووفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية، نص القرار على أنه “على الجهات الرقابية كافة، متابعة وحصر أي أفراد أو جهات تابعة أو مرتبطة بأية علاقة مالية أو تجارية أو فنية، أو أية علاقة آخرى مهما كان نوعها، مع الأسماء الواردة في القائمة المرفقة، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحسب القوانين سارية المفعول في الدولة.

وأضاف البيان: “يُنشر هذا القرار، في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره”.

وأصدرت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، قائمة بالشخصيات والكيانات القطرية، أو التي تؤويها وتدعمها الدوحة، وتشكل خطراً على الأمن والسلم في الدول الأربع، وفي المنطقة، بنشاطاتها الإرهابية؛ ومنها شخصيات مطلوبة دولياً، أو من دول عدة دول، وبعضها مفروض عليه عقوبات لدعمه الإرهاب.