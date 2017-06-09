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«المحافظون» يخسر الغالبية المطلقة في البرلمان البريطاني
وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي

«المحافظون» يخسر الغالبية المطلقة في البرلمان البريطاني

2017-06-09 07:43:46

خسر حزب المحافظين بزعامة تيريزا ماى الغالبية المطلقة فى البرلمان، فى الانتخابات التشريعية المبكرة التى جرت، يوم الخميس فى بريطانيا، بحسب النتائج الرسمية الصادرة الجمعة.

وكشفت النتائج شبه النهائية، أن المحافظين فى الطليعة لكنهم خسروا نحو 15 مقعدا بينما فازت المعارضة العمالية بنحو ثلاثين مقعدا.

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