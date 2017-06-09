مقتل 14 شخصا وإصابة 35 في هجوم مسلح جنوب السودان

قام مسلحين باستهداف كمينا لقافلة تضم حافلات، وعربات أخرى، على طريق سريع رئييى في جنوب السودان اليوم الخميس، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 14 راكبا، وإصابة 35 آخرين. ...