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استعداداً لتونس.. «الفراعنة» يخوضون تدريبهم الأخير اليوم
منتخب مصر ـ الجابون 2017‎

استعداداً لتونس.. «الفراعنة» يخوضون تدريبهم الأخير اليوم

2017-06-09 07:41:46

يخوض ظهر اليوم منتخب مصر الأول بقيادة الأرجنتينى هيكتور كوبر مرانهم الأخير اليوم قبل الإفطار، وليس فى التاسعة والنصف مساء كما هو معتاد، حيث فضل الجهاز الفنى تقديم موعد المران حتى يتمكن اللاعبون من السفر عقب تناول الإفطار، ليكون لدى اللاعبين وقتًا كافيًا لتجهيز حقائبهم قبل السفر.

تتوجه بعثة المنتخب فى العاشرة مساء إلى تونس من مطار برج العرب بالإسكندرية لمواجهتها يوم الأحد.

ويحضر المران اليوم هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب وحازم إمام عضو الجبلاية ورئيس البعثة، واللذان سيرافقان المنتخب إلى تونس.

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