المقادير:



كيلو ونصف دجاج قطع

25 حبة جبهان

4 فص ثوم مفروم

ملعقة كبيرة زنجبيل مبشور

كوب وربع زبادى مصفى

ملعقة ونصف صغيرة فلفل أسود مطحون

بشر ليمونة

2 ملعقة كبيرة زيت أو سمن

3/4 1 كوب حليب جوز هند

6 فلفل أخضر حار

2 ملعقة كبيرة كزبرة خضراء مفرومة

3 ملعقة كبيرة عصير ليمونة

الطريقة:

- يُغسل الدجاج بالماء البارد و يُجفف، يُقشر الحبهان من القشرة الخارجية، توضع الحبات الداخلية الداخلية فى مطحنة أو هون وتُجرش.

- يُخلط الثوم مع الزنجبيل و قليل من الزبادى (حوالى 3 ملاعق) حتى يصير كالمعجون، يُضاف الحبهان والفلفل الأسود وبشر الليمون ويُقلب مع الخليط.

- يُصب الخليط فوق الدجاج ويُغطى ويُترك بالثلاجة أثناء الليل أو لمدة 6-8 ساعات، يُسخن الزيت أو السمن فى مقلاة على نار متوسطة.

- تُضاف قطع الدجاج وتُحمر مع التقليب، يُضاف المتبقى من الزبادى، حليب جوز الهند ويُترك الخليط حتى يبدأ فى الغليان.

- تُخفف الحرارة ويُضاف الفلفل والكزبرة ويُغطى ويُترك حوالى 25-30 دقيقة حتى ينضج الدجاج، يُتبل بالملح والفلفل ويُضاف عصير الليمون.