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دجاج بالحبهان (الهيل)
دجاج

دجاج بالحبهان (الهيل)

2017-06-09 05:16:44

المقادير:

كيلو ونصف دجاج قطع
25 حبة جبهان
4 فص ثوم مفروم
ملعقة كبيرة زنجبيل مبشور
كوب وربع زبادى مصفى
ملعقة ونصف صغيرة فلفل أسود مطحون
بشر ليمونة
2 ملعقة كبيرة زيت أو سمن
3/4 1 كوب حليب جوز هند
6 فلفل أخضر حار
2 ملعقة كبيرة كزبرة خضراء مفرومة
3 ملعقة كبيرة عصير ليمونة

الطريقة:
- يُغسل الدجاج بالماء البارد و يُجفف، يُقشر الحبهان من القشرة الخارجية، توضع الحبات الداخلية الداخلية فى مطحنة أو هون وتُجرش.
- يُخلط الثوم مع الزنجبيل و قليل من الزبادى (حوالى 3 ملاعق) حتى يصير كالمعجون، يُضاف الحبهان والفلفل الأسود وبشر الليمون ويُقلب مع الخليط.
- يُصب الخليط فوق الدجاج ويُغطى ويُترك بالثلاجة أثناء الليل أو لمدة 6-8 ساعات، يُسخن الزيت أو السمن فى مقلاة على نار متوسطة.
- تُضاف قطع الدجاج وتُحمر مع التقليب، يُضاف المتبقى من الزبادى، حليب جوز الهند ويُترك الخليط حتى يبدأ فى الغليان.
- تُخفف الحرارة ويُضاف الفلفل والكزبرة ويُغطى ويُترك حوالى 25-30 دقيقة حتى ينضج الدجاج، يُتبل بالملح والفلفل ويُضاف عصير الليمون.

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