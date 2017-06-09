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جاتوه الشيكولاتة
جاتو الشكولاتة

جاتوه الشيكولاتة

2017-06-09 05:15:23

المقادير:

6 ملعقة كبيرة زبد
1/2 كوب سكر
1/3 كوب مربى بدون سكر
2 ملعقة صغيرة قهوة مركزة
صفار بيضة
1/4كوب دقيق
1/3كوب حليب خالي الدسم
1/2كوب شيكولاتة سائلة بدون سكر
3 بياض بيض مخفوق

للتزيين:

كوب شيكولاتة سائلة
1/2كوب كريمة لباني
كوب شيكولاتة داكنة مبشورة
بندق صحيح

الطريقة:
- يُسخن الفرن على درجة حرارة 180 مئوية، حسب الشيف “أسامة السيد” عبر موقعه الرسمي.
- يُدهن قالب كيك مستطيل بقليل من الزبد ويُرش بالدقيق مع التخلص من الدقيق الزائد.
- يُخفق الزبد مع السكرفي وعاء عميق ب مضرب كهربائي على سرعة متوسطة حتى يُصبح كالكريمة.
- تُضاف المربى والقهوة وتُخفق المكونات، ثم صفار البيض مع الإستمرار في الخفق حتى تتداخل المكونات.
- يُضاف الدقيق تدريجياً، ثم الحليب مع العجن على سرعة عالية، ثم الشيكولاتة وتُخلط جيداً مع خليط الكيك حتى تتداخل.
- يُصب الخليط على بياض البيض المخفوق بوعاء عميق مع التقليب بخفة في إتجاه واحد بملعقة خشبية للمحافظة على الهواء داخل بياض البيض حتى تتداخل المكونات.
- يُصب الخليط في القالب المُعد، ويُخبز في الفرن لمدة 45 دقيقة أو حتى تمام النضج.
- يُترك الكيك ليبرد قليلاً، ثم يُقلب على شبكة معدنية حتى يبرد تماماً.
- تُقطع جوانب الكيك من الجهات الأربعة ، ويُقسم إلى مربعات متساوية الحجم.
- تُغمس مربعات الجاتو في الشيكولاتة السائلة بواسطة شوكة، ثم تُرفع على ورق زبد وتُترك لتتماسك.
- في نفس الأثناء، تُوضع الكريمة على نار متوسطة حتى تبدأ في الغليان، ثم تُضاف الشيكولاتة المبشورة مع التقليب لمدة 3 دقائق حتى تذوب، ويُترك الجناش ليبرد قليلاً.
- يُوضع الجناش في كيس حلواني، ويشكل على هيئة وردات تُزيين وحدات الجاتو، ويُرص في طبق التقديم ويُزيين بالبندق.

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