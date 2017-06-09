المقادير:

6 ملعقة كبيرة زبد

1/2 كوب سكر

1/3 كوب مربى بدون سكر

2 ملعقة صغيرة قهوة مركزة

صفار بيضة

1/4كوب دقيق

1/3كوب حليب خالي الدسم

1/2كوب شيكولاتة سائلة بدون سكر

3 بياض بيض مخفوق

للتزيين:



كوب شيكولاتة سائلة

1/2كوب كريمة لباني

كوب شيكولاتة داكنة مبشورة

بندق صحيح

الطريقة:

- يُسخن الفرن على درجة حرارة 180 مئوية، حسب الشيف “أسامة السيد” عبر موقعه الرسمي.

- يُدهن قالب كيك مستطيل بقليل من الزبد ويُرش بالدقيق مع التخلص من الدقيق الزائد.

- يُخفق الزبد مع السكرفي وعاء عميق ب مضرب كهربائي على سرعة متوسطة حتى يُصبح كالكريمة.

- تُضاف المربى والقهوة وتُخفق المكونات، ثم صفار البيض مع الإستمرار في الخفق حتى تتداخل المكونات.

- يُضاف الدقيق تدريجياً، ثم الحليب مع العجن على سرعة عالية، ثم الشيكولاتة وتُخلط جيداً مع خليط الكيك حتى تتداخل.

- يُصب الخليط على بياض البيض المخفوق بوعاء عميق مع التقليب بخفة في إتجاه واحد بملعقة خشبية للمحافظة على الهواء داخل بياض البيض حتى تتداخل المكونات.

- يُصب الخليط في القالب المُعد، ويُخبز في الفرن لمدة 45 دقيقة أو حتى تمام النضج.

- يُترك الكيك ليبرد قليلاً، ثم يُقلب على شبكة معدنية حتى يبرد تماماً.

- تُقطع جوانب الكيك من الجهات الأربعة ، ويُقسم إلى مربعات متساوية الحجم.

- تُغمس مربعات الجاتو في الشيكولاتة السائلة بواسطة شوكة، ثم تُرفع على ورق زبد وتُترك لتتماسك.

- في نفس الأثناء، تُوضع الكريمة على نار متوسطة حتى تبدأ في الغليان، ثم تُضاف الشيكولاتة المبشورة مع التقليب لمدة 3 دقائق حتى تذوب، ويُترك الجناش ليبرد قليلاً.

- يُوضع الجناش في كيس حلواني، ويشكل على هيئة وردات تُزيين وحدات الجاتو، ويُرص في طبق التقديم ويُزيين بالبندق.