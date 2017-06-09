السؤال:

شخص أقام مدة عشر سنين لم يصم فيها رمضان لأنه كان يعتقد أنه لا يستطيع الصوم، وأن الصوم يضر بصحته، ولم ينوِ صوماً في يوم من أيام رمضان في العشر سنين ولا في ليلة من لياليه، وقد أوصى قبل وفاته بأن يعمل إسقاط بدلاً عما فاته من الصوم في المدة المذكورة من ماله الذي يموت عنه.

وقد مات الشخص وترك ترِكة يسع ثلثها تنفيذ وصيته مهما بلغت قيمة هذا الإسقاط، وبما أن الوصي يرغب في تنفيذ الوصية ويريد أن يعلم مقدار ما يخرجه عن كل يوم بدلاً عن صومه مقدراً ذلك بالمكاييل المصرية أو القيمة، وهل تبرأ ذمة المتوفى من الصوم أو لا؟ فنرجو من فضيلتكم الجواب عن ذلك.

يجيب فضيلة الشيخ عبد الرحمن قراعــة قائلاً” المنصوص عليه شرعاً أن حكم الصوم في شهر رمضان إن أفطر فيه المسافر والمريض وماتَا قبل الإقامة والصحة؛ فلا يلزمهما الإيصاء به؛ لعدم إدراكهما عدَّة من أيام أُخر، وأن من أفطر فيه بغير عذر لزمه الوصية بما قدر عليه، وبقي في ذمته حتى أدركه الموت بجميع ما أفطره لأن التقصير منه، ونصُّوا على أنه إذا أوصى بفدية الصوم، يُحكَم بالجواز قطعًا لأنه منصوص عليه، وأما إذا لم يُوصِ فتطوع بها الوارث فقط؛ قال محمد في “الزيادات”: إنه يجزئه إن شاء الله تعالى. فعلق الإجزاء بالمشيئة؛ لعدم النص، كما نص على ذلك في “رد المحتار على الدر المختار” (5/ 766، ط. المطبعة الأميرية).

وفي “نور الإيضاح وشرحه” (1/ 170، ط. المكتبة العصرية)؛ حيث قال ما نصه: اهـ.

ونصُّوا على أنه إذا أوصى بفدية الصوم يخرج عنه من له التصرف في ماله لوِرَاثَة أو وِصَايَة من ثلث ما ترَكه لصوم كل يوم نصف صاع: من برٍّ، أو دقيقه، أو سويقه، أو صاعًا: من تمر، أو زبيب، أو شعير، أو قيمته، ودفع القيمة أفضل؛ لتنوع حاجات الفقير.

ونص في “الفتاوى المهدية” (1/ 9) على أن: اهـ.

ومن هذا يعلم أن المقدار الواجب عن صوم كل يوم هو نصف صاع من برٍّ أو دقيقه أو سويقه، أو صاع تمر أو زبيب أو شعير، أو قيمته، وأنَّ دفع القيمة أفضل من دفع العين على المفتى به في وقت السعة، أما في الشدة فدفع العين أفضل، وأن مقدار نصف الصاع هو قدح وثلث قدح بالكيل المصري، وأن ذمة الموصي المتوفى تبرأ بهذا الإيصاء قطعًا حيث أَوْصَى. والله سبحانه وتعالى أعلم.حسب موقع “دار الافتاء” المصرية.