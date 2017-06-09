 Moheet on google
الجمعة 9 يونيو 2017 04:15 صباحاً
روابط سريعة
ليستر سيتي يعلن بقاء مدربه مديرا فنيا للموسم الجديد
nintchdbpict0003064963631-e1488886807772

ليستر سيتي يعلن بقاء مدربه مديرا فنيا للموسم الجديد

2017-06-09 04:14:49
أ ش أ

أعلن نادي ليستر سيتي الإنجليزي استمرار كريج شكسبير في موقعه كمدرب للفريق الأول لكرة القدم لثلاثة مواسم قادمة.

وعقب إقالة المدرب الإيطالي المخضرم كلاويدو رانييري من منصبه كمدرب لـ”الثعالب” في فبراير الماضي بسبب سوء النتائج، تم ‘تصعيد’ شكسبير (53 عاما) من منصبه كمساعد للمدرب ليقود الفريق فى منصب المدير الفني مؤقتا.

وقال المدرب الإنجليزي في تصريح لموقع النادي نقلته وكالة الأنباء الإسبانية مساء أمس ” سأغتنم الفرصة وأنا سعيد باستكمال مسيرتي كمدرب للفريق وأتوجه بالشكر للإدارة ومالكى النادي على ثقتهم ودعمهم”.

تجدر الإشارة إلى أن رانييري المقال قاد ليستر سيتي للقب الأغلى في تاريخه الموسم الماضي والتتويج بالبريمييرليج، بعد إن كان الفريق على بعد نقطة من مناطق الهبوط قبل 13 جولة في المسابقة،.. وبعد جلوس شكسبير على مقعد المدير الفني، اقتنص “الثعالب” 23 نقطة، 15 منهم في أول خمس مواجهات في الدوري، لينهى الموسم في المركز الرابع عشر.

من جانبه، قال آياوات سريفادانابرابها، نائب رئيس النادي، إن كريج أظهر قدرات كبيرة ومنح الفريق الحافز منذ توليه القيادة وهي المواصفات المطلوبة من أجل تحقيق النجاح في هذا المنصب”.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3