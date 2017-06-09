أعلن نادي ليستر سيتي الإنجليزي استمرار كريج شكسبير في موقعه كمدرب للفريق الأول لكرة القدم لثلاثة مواسم قادمة.

وعقب إقالة المدرب الإيطالي المخضرم كلاويدو رانييري من منصبه كمدرب لـ”الثعالب” في فبراير الماضي بسبب سوء النتائج، تم ‘تصعيد’ شكسبير (53 عاما) من منصبه كمساعد للمدرب ليقود الفريق فى منصب المدير الفني مؤقتا.

وقال المدرب الإنجليزي في تصريح لموقع النادي نقلته وكالة الأنباء الإسبانية مساء أمس ” سأغتنم الفرصة وأنا سعيد باستكمال مسيرتي كمدرب للفريق وأتوجه بالشكر للإدارة ومالكى النادي على ثقتهم ودعمهم”.

تجدر الإشارة إلى أن رانييري المقال قاد ليستر سيتي للقب الأغلى في تاريخه الموسم الماضي والتتويج بالبريمييرليج، بعد إن كان الفريق على بعد نقطة من مناطق الهبوط قبل 13 جولة في المسابقة،.. وبعد جلوس شكسبير على مقعد المدير الفني، اقتنص “الثعالب” 23 نقطة، 15 منهم في أول خمس مواجهات في الدوري، لينهى الموسم في المركز الرابع عشر.

من جانبه، قال آياوات سريفادانابرابها، نائب رئيس النادي، إن كريج أظهر قدرات كبيرة ومنح الفريق الحافز منذ توليه القيادة وهي المواصفات المطلوبة من أجل تحقيق النجاح في هذا المنصب”.