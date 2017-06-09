 Moheet on google
الجمعة 9 يونيو 2017 04:14 صباحاً
روابط سريعة
حساسين لـ"أمير قطر": الدول العربية فاض بها الكيل من سياستك.. فيديو
سعيد حساسين

حساسين لـ"أمير قطر": الدول العربية فاض بها الكيل من سياستك.. فيديو

2017-06-09 03:58:17

علق الإعلامي سعيد حساسين، عضو مجلس النواب، على الأزمة القطرية الخليجية العربية، موضحًا أنه يجب على أمير قطر تميم بن حمد الحفاظ على مصالح الشعب القطري، قائلًا :” فكر في مصالح دولتك وكن مع الدول العربية”.

وأضاف حساسين، خلال تقديمه برنامج “انفراد”، على قناة “العاصمة”،  أنه لا يجب على تميم الارتماء في أحضان إيران، حيث أن إيران تسعى لتفتيت المنطقة العربية بشكل كامل، موضحًا أن الدول العربية فاض بها الكيل من سياسات قطر.

وتابع: “كل الجماعات والتنظيمات الإرهابية تخرج من قطر ، ويتم تمويلها من قطر ويجب أن تتوقف عن ذلك”.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3