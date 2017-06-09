علق الإعلامي سعيد حساسين، عضو مجلس النواب، على الأزمة القطرية الخليجية العربية، موضحًا أنه يجب على أمير قطر تميم بن حمد الحفاظ على مصالح الشعب القطري، قائلًا :” فكر في مصالح دولتك وكن مع الدول العربية”.

وأضاف حساسين، خلال تقديمه برنامج “انفراد”، على قناة “العاصمة”، أنه لا يجب على تميم الارتماء في أحضان إيران، حيث أن إيران تسعى لتفتيت المنطقة العربية بشكل كامل، موضحًا أن الدول العربية فاض بها الكيل من سياسات قطر.

وتابع: “كل الجماعات والتنظيمات الإرهابية تخرج من قطر ، ويتم تمويلها من قطر ويجب أن تتوقف عن ذلك”.