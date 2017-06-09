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رابطة العالم الإسلامي تؤيد التصنيف الصادر لقوائم الإرهاب ضد قطر
رابطة العالم الإسلامي

رابطة العالم الإسلامي تؤيد التصنيف الصادر لقوائم الإرهاب ضد قطر

2017-06-09 03:55:54
أ ش أ

أعلنت رابطة العالم الإسلامي عن تأييدها للتصنيف الصادر لقوائم الإرهاب المحظورة، الصادر عن مصر و المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين.

ذكرت ذلك قناة “العربية الاخبارية ” وكانت مصر والسعودية والامارات والبحرين قد اصدروا بيانا حظروا فيه 59 شخصية إرهابية، و12 كيانا داعما للإرهاب في قطر.

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