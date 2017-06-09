أكد وزير الثقافة والإعلام السعودي، الدكتور عواد بن صالح العواد، أن الوزارة ترحب بأبناء الوطن وبناته من الإعلاميين والفنيين العائدين من دولة قطر، مبديا استعداد الوزارة لتوظيفهم بنفس الوظائف التي كانوا عليها في القنوات القطرية.

وأضاف الدكتور العواد في تصريحات أوردتها قناة ” العربية الإخبارية ” الخميس، أن الإعلام السعودي أثبت للعالم مقدرته على التصدي للأفكار المغرضة والمعلومات المسيئة لبلادنا وشعبنا، كما أثبت مهارته الاحترافية في الوقوف أمام وجه الإعلام المعادي الذي يسعى إلى شق الصف وزعزعة اللحمة الاجتماعية وتهديد أمننا الوطني، وسيذكر التاريخ هذا الموقف المشرف للاعلام السعودي أمام قنوات الزيف والتضليل التي فقدت مصداقيتها ونزاهتها.

ودعا وزير الثقافة والإعلام الجميع إلى التوحد خلف القيادة الحكيمة ومواجهة هذه الحرب الإعلامية الشرسة التي تشن على المملكة، مؤكدا على الروح الوطنية النابعة من الدين الإسلامي الحنيف التي يجب أن تضع الوطن ومقدراته فوق أي اعتبار لأن الوطن أمانة في أعناقنا وعلينا الحفاظ عليه وعلى مكتسباته الحضارية.

وشدد على ضرورة التوعية بعدم الانسياق وراء دعوات ظاهرها مخالف لباطنها ولطالما جنت الويلات على أصحابها، وأن يكون الجميع مع قيادتهم يدا واحدة ضد من يتربص بنا الدوائر.