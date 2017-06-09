وزير الإعلام السعودي: مستعدون لتوظيف الإعلاميين العائدين من قطر2017-06-09 03:53:27
أكد وزير الثقافة والإعلام السعودي، الدكتور عواد بن صالح العواد، أن الوزارة ترحب بأبناء الوطن وبناته من الإعلاميين والفنيين العائدين من دولة قطر، مبديا استعداد الوزارة لتوظيفهم بنفس الوظائف التي كانوا عليها في القنوات القطرية.
وأضاف الدكتور العواد في تصريحات أوردتها قناة ” العربية الإخبارية ” الخميس، أن الإعلام السعودي أثبت للعالم مقدرته على التصدي للأفكار المغرضة والمعلومات المسيئة لبلادنا وشعبنا، كما أثبت مهارته الاحترافية في الوقوف أمام وجه الإعلام المعادي الذي يسعى إلى شق الصف وزعزعة اللحمة الاجتماعية وتهديد أمننا الوطني، وسيذكر التاريخ هذا الموقف المشرف للاعلام السعودي أمام قنوات الزيف والتضليل التي فقدت مصداقيتها ونزاهتها.
ودعا وزير الثقافة والإعلام الجميع إلى التوحد خلف القيادة الحكيمة ومواجهة هذه الحرب الإعلامية الشرسة التي تشن على المملكة، مؤكدا على الروح الوطنية النابعة من الدين الإسلامي الحنيف التي يجب أن تضع الوطن ومقدراته فوق أي اعتبار لأن الوطن أمانة في أعناقنا وعلينا الحفاظ عليه وعلى مكتسباته الحضارية.
وشدد على ضرورة التوعية بعدم الانسياق وراء دعوات ظاهرها مخالف لباطنها ولطالما جنت الويلات على أصحابها، وأن يكون الجميع مع قيادتهم يدا واحدة ضد من يتربص بنا الدوائر.
-
مقتل 14 شخصا وإصابة 35 في هجوم مسلح جنوب السودان
قام مسلحين باستهداف كمينا لقافلة تضم حافلات، وعربات أخرى، على طريق سريع رئييى في جنوب السودان اليوم الخميس، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 14 راكبا، وإصابة 35 آخرين. ...Thu, 08 Jun 2017 20:22:29 GMT
-
وائل كفوري يكسر قدم رامز جلال عقب اكتشافه المقلب
حاول الفنان رامز جلال ، تهدئة المطرب اللبناني وائل كفوري، الذي حل الضحية رقم 13 في برنامج «تحت الأرض» المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر» إلا أنه رفض تلك المحاولة. وعقب ...Thu, 08 Jun 2017 19:30:09 GMT
-
البيت الأبيض ردا على اتهامات "كومي": ترامب "ليس كاذبا"
قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “ليس كاذبا”، نافية الاتهامات التي وجهها له جيمس كومي المدير السابق لمكتب التحقيقات ...Thu, 08 Jun 2017 20:55:55 GMT
-
بالأسماء.. بيان مشترك بحظر أفراد ومؤسسات إرهابية ترعاها قطر
أصدرت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قائمة بالشخصيات والكيانات القطرية أو التي تؤويها وتدعمها قطر وتشكل خطرا على الأمن والسلم في الدول الأربع وفي المنطقة ...Thu, 08 Jun 2017 22:18:29 GMT
-
ميركل: الأرجنتين وألمانيا وافقتا على تعزيز العلاقات التجارية
أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أن الأرجنتين وألمانيا وافقتا على تعزيز العلاقات التجارية وحماية البيئة من آثار التغييرات المناخية. وذكرت شبكة / ايه بى سي ...Fri, 09 Jun 2017 00:00:24 GMT
-
أردوغان يصادق على قرار نشر قوات تركية في قطر
صادق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، على قرار البرلمان التركي الذي يجيز تطبيق اتفاقية نشر قوات تركية على الأراضي القطرية. وقال بيان صادر عن المركز الإعلامي ...Thu, 08 Jun 2017 23:34:29 GMT
-
إصابة مصريين اثنين بشظايا طلق ناري في بنغازيThu, 08 Jun 2017 23:27:25 GMT
-
"عبدالباري عطوان" يكشف سر رفض تميم عرض ترامب
كشف الكاتب الفلسطينى عبدالباري عطوان، أن أمير قطر تميم بن حمد، رفض عرض الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بإجراء جلسة صلح في البيت الأبيض بينه وبين قادة الخليج، خوفا من ...Thu, 08 Jun 2017 23:21:39 GMT
-
يلينا أوستبنكو تتأهل لنهائي رولان جاروس للتنس
واصلت اللاتفية يلينا أوستبنكو، مغامرتها ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان جاروس)، ثاني بطولات جراند سلام الأربع الكبرى هذا الموسم، بعدما تأهلت للمباراة ...Thu, 08 Jun 2017 19:30:09 GMT