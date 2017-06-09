أعرب مصطفى اللبان، عضو مجلس نقابة المحامين، عن استيائه الشديد من مسلسل ” كلبش” والقائمين عليه، متهمًا إياهم بالإساءة لمهنة المحامين وتشويه صورتهم، حيث أن النقابة تحركت باتخاذ إجراءات قانونية ضد القائمين على المسلسل.

وأضاف اللبان، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “انفراد”، مع الإعلامي سعيد حساسين، على قناة “العاصمة”، أنه تم تقديم بلاغ إلى النيابة العامة، مستطردًا :” هنسيب الحكم للقضاء ولكننا طالبنا بوقف عرض المسلسل”.

وأشار إلى أن النقابة تقدمت بلاغ للشق الجنائي أمام النيابة العامة، وهذه اجراءات قانونية من أجل معاقبة القائمين علي المسلسل والمسؤولين عن تلك الالفاظ.