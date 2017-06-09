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"الأرصاد" تكشف عن موعد انكسار الموجة الحارة
درجات-الحرارة

"الأرصاد" تكشف عن موعد انكسار الموجة الحارة

2017-06-09 03:45:38

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن الأسبوع الجاري شهد ارتفاع شديد في درجات الحرارة كان أخره اليوم الخميس، موضحًا أن درجات الحرارة ستبدأ بداية من الغد في انخفاض تدريجي حتى تصل لنهاية الأسبوع القادم لـ 34 درجة.

وأضاف عبد العال، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “انفراد”، مع الإعلامي سعيد حساسين، على قناة “العاصمة”، أنه يجب على جميع المواطنين عدم التعرض للشمس بطريقة مباشرة ، إلا باستخدام شمسية والجلوس في أماكن ذات تهوية عالية.

وأشار إلى أنه يجب على المواطنين الإكثار في تناول السوائل في الفترة ما بين المغرب حتى افجر ، وارتداء ملابس قطنية فاتحه، متوقعًا أن تكون درجة الحرارة غدًا الجمعة لـ 38 درجة ، ورد حساسين :” إحنا بنموت يا دكتور”.

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