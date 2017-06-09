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إعلامي: قطر تجر تركيا إلي حرب خليجية بمباركة إيرانية
الدكتور حاتم نعمان

إعلامي: قطر تجر تركيا إلي حرب خليجية بمباركة إيرانية

2017-06-09 02:55:42

علق الإعلامي حاتم نعمان، على الوضع الحالي في الخليج قائلًا بإنه من الطبيعي أن تقف تركيا بجوار قطر وتساندها فكلاهما يمولان الارهاب، داعش والاخوان ، اما موقف إيران فإنه يختلف كثيراً كونها تعتبر المستفيد الاول في جميع الاحوال حال نشوب حرب بين دول الخليج من جهه، وقطر وتركيا من الجهه الاخري.

وأضاف “نعمان” خلال برنامجه “بنحبك يامصر” المذاع علي فضائية ” LTC” الخميس، أن الايام القليلة القادمة ستشهد تطورات سريعة و متلاحقة و سوف تنتهي اما بقيام قطر بالرضُوخ لقرارت دول الجوار، او سيتمكن تميم من جر اردوغان الي حرب خليجية تنتهي بمحو قطر من علي الخريطة وهزيمة تركيا شر هزيمة.

وأشار الي أن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمام مؤتمر القمة العربية الامريكية في السعودية كان بمثابة وثيقة وخارطة طريق توضح الحقائق لكافة الدول العربية، في إشارة واضحة ومحددة للدول التي ترعى وتمول الإرهاب على مدى السنوات الأخيرة.

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