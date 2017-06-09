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زيدان ورونالدو الأفضل في الليجا خلال شهر مايو
زيدان ورونالدو

زيدان ورونالدو الأفضل في الليجا خلال شهر مايو

2017-06-09 02:48:45

فاز الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد بلقب كأفضل مدرب في دوري الدرجة الأولى الإسباني “الليجا” خلال شهر مايو الماضي، كما تم اختيار البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم الميرينجي، أفضل لاعب بعد قيادتهما للفريق للتويج بدورى الابطال الاوروبى.

ونجح المدرب الفرنسي خلال موسمه الثاني فى قيادة الفريق الملكي للقبه الـ33 في الليجا والغائب عن خزائن النادى منذ 2012، وواصل رونالدو التألق في المنعطف الأخير من الموسم أمام جميع الخصوم محرزا خلال شهر مايو الماضي في الليجا فقط خمسة أهداف كانت كفيلة بانتزاع اللقب من براثن البلاوجرانا، الذي سيطر عليه ثلاث مرات منذ 2012 منهما آخر موسمين.

وذكرت وكالة الأنباء الإسبانية مساء اليوم أن الثنائي دخل قائمة المتوجين بالجائزة، بعد الثنائي خوسيه ميجيل جونزاليس ‘ميتشيل’، مدرب مالاجا، والأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة.

وسبق لزيزو أن توج بهذه الجائزة في شهر أبريل عام 2016 ، أي بعد توليه مهمة تدريب الفريق الملكي بنحو ثلاثة أشهر، بينما حصل عليها ‘الدون’ في مايو عام 2015.

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