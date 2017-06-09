أعلنت وزارة الصحة و السكان عن وفاة مواطن وإصابة 3 أخرين فى حادث حريق بشقة بالطابق الخامس بعقار مكون من سبعة طوابق بشارع المقريزي، منشية البكرى ” مصر الجديدة”.

وأوضح الدكتور أحمد الانصاري رئيس هيئة الاسعاف، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع ب4 سيارات اسعاف مجهزة كانت فى موقع الحادث خلال 5 دقائق فقط ، فور ابلاغ الهيئة بالحادث.

وأشار الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أنه تم نقل حالة الوفاة إلى مستشفى هليوبليس ، وتم إسعاف شخصين بموقع الحادث كانا يعانوا من إختناقات وغادروا ، فيما تم نقل مواطن الى مستشفى الحلمية العسكرى يعانى من كسر بالكتف والفخذ الايمن، وحالته مستقرة ويتلقى الرعاية الطبية اللازمة ، مؤكدا على أنه تم رفع درجة الاستعداد والطوارئ بالمستشفيات الواقعة فى محيط الحادث.