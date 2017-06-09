أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أن الأرجنتين وألمانيا وافقتا على تعزيز العلاقات التجارية وحماية البيئة من آثار التغييرات المناخية.

وذكرت شبكة / ايه بى سي نيوز / الإخبارية الأمريكية، الخميس، أن ميركل انتقدت – في مؤتمر صحفي عقدته في بيونيس ايرس في حضور الرئيس الأرجنتيي مورشيو ماكري – سياسة الحماية الأمريكية واصفة إعلان الرئيس دونالد ترامب مؤخرا الانسحاب من اتفاقية باريس بشأن التغير المناخى بانها “خطوة مؤسفة للغاية”.

وتابعت ميركل تقول ” ليس هناك احد فى عالمنا اليوم - فردا كان او دولة - يستطيع أن يعيش او يحل المشاكل بمفرده ، ومن ثم ، فانه يتعين علينا جميعا ان نتعاون معنا من اجل اقامة عالم حر ومفتوح وتطبيق نظام العولمة بشكل انساني”.

وكانت المانيا قد ادرجت الارجنتين فى العام الماضى بوصفها رابع شريك تجاري.

وتأتى زيارة ميركل للارجنتين فى اطار جولة تشمل ايضا ز يارة المكسيك وذلك قبيل انعقاد قمة العشرين التى من المقرر ان تعقد فى برلين فى شهر يوليو المقبل.