 Moheet on google
الجمعة 9 يونيو 2017 02:44 صباحاً
روابط سريعة
ميركل: الأرجنتين وألمانيا وافقتا على تعزيز العلاقات التجارية
انجيلا ميركل المستشارة الالمانيه

ميركل: الأرجنتين وألمانيا وافقتا على تعزيز العلاقات التجارية

2017-06-09 01:53:07

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أن الأرجنتين وألمانيا وافقتا على تعزيز العلاقات التجارية وحماية البيئة من آثار التغييرات المناخية.

وذكرت شبكة / ايه بى سي نيوز / الإخبارية الأمريكية، الخميس، أن ميركل انتقدت – في مؤتمر صحفي عقدته في بيونيس ايرس في حضور الرئيس الأرجنتيي مورشيو ماكري – سياسة الحماية الأمريكية واصفة إعلان الرئيس دونالد ترامب مؤخرا الانسحاب من اتفاقية باريس بشأن التغير المناخى بانها “خطوة مؤسفة للغاية”.
وتابعت ميركل تقول ” ليس هناك احد فى عالمنا اليوم - فردا كان او دولة - يستطيع أن يعيش او يحل المشاكل بمفرده ، ومن ثم ، فانه يتعين علينا جميعا ان نتعاون معنا من اجل اقامة عالم حر ومفتوح وتطبيق نظام العولمة بشكل انساني”.

وكانت المانيا قد ادرجت الارجنتين فى العام الماضى بوصفها رابع شريك تجاري.

وتأتى زيارة ميركل للارجنتين فى اطار جولة تشمل ايضا ز يارة المكسيك وذلك قبيل انعقاد قمة العشرين التى من المقرر ان تعقد فى برلين فى شهر يوليو المقبل.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3