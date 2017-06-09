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رابطة العالم الإسلامي تؤيد حظر الكيانات الإرهابية المدعومة من قطر
قائمة حظر لافراد بقطر

رابطة العالم الإسلامي تؤيد حظر الكيانات الإرهابية المدعومة من قطر

2017-06-09 01:47:01
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أعلنت فضائية “سكاي نيوز” في خبرًا عاجل على شريطها الإخباري يفيد أن رابطة العالم الاسلامي تعلن تأييدها للبيان المشترك للدول العربية التي قاطعت العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر بسبب دهمها للإرهاب في المنقطة.

وكانت كل من مصر والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين أنه فى ضوء التزامها بمحاربة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله ومكافحة الفكر المتطرف وأدوات نشره وترويجه والعمل المشترك للقضاء عليه وتحصين المجتمعات منه ونتيجة للاستمرار انتهاكات السلطات فى الدوحة للالتزامات الموقعة منها المتضمنة التعهد بعدم دعم أو إيواء عناصر منظمات تهدد أمن الدول وتجاهلها الاتصالات المتكررة التى دعتها للوفاء بما وقعت عليه فى اتفاق الرياض عام 2013 وآلياته التنفيذية والاتفاق التكميلى عام 2014 مما عرض الأمن القومى لهذه الدول الأربع للاستهداف للتخريب ونشر الفوضى من قبل أفراد وتنظيمات إرهابية مقرها في قطر أو مدعومة من قبلها.

وأكدت الدول الأربع أنها اتفقت على تصنيف 59 فردًا و12 كيانًا في قوائم الإرهاب المحظورة لديها التي سيتم تحديثها تباعا والإعلان عنها.

وأوضحت أن هذه القائمة المدرجة مرتبطة بقطر وتخدم أجندات مشبوهة في مؤشر على ازدواجية السياسة القطرية التي تعلن محاربة الإرهاب من جهة وتمويل ودعم وإيواء مختلف التنظيمات الإرهابية من جهة أخرى.

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