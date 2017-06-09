

أشاد عبد الرحيم علي، عضو مجلس النواب المصري، بالبيان المشترك لـ«مصر والسعودية والإمارات والبحرين»، الذي أدرج فيه 59 فردًا و12 كيانًا على قوائم الإرهاب المحظورة المرتبطة بقطر، متوقعا إضافة شخصيات جديدة وكيانات إضافية في المرحلة المقبلة.

وقال علي، في بيان صحفي صدر منذ قليل، إن هذا القرار يمثل دفعة قوية لاستكمال ملف الجرائم الإرهابية التي أشرفت عليها الأسرة الحاكمة في قطر في عدد من البلدان العربية، والمنتظر تقديمه إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وأكد “علي”، أن البيان الأخير دليل على وجود إرادة عربية لتجفيف منابع الإرهاب، والتصدي للمخططات القطرية الهادفة لتمزيق وحدة الأمة العربية، ومشددا: سننتصر على الإرهاب”.

ناشد “علي”، الدول العربية التي تملك أدلة أو وثائق ضد قطر، أن تساعده وتزوّده بها، لضمها إلى ما لديه من وثائق لتقديمها إلى المحكمة الجنائية الدولية.