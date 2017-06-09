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ضعف وانقطاع خدمات المحمول والإنترنت في الإسكندرية
الانترنت

ضعف وانقطاع خدمات المحمول والإنترنت في الإسكندرية

2017-06-09 01:42:31

شهدت عدة مناطق بحي العجمي غرب الإسكندرية، انقطاع وضعف لخدمات الإنترنت وشبكات المحمول، دون معرفة سبب في ذلك.

وسادت حالة من الاستياء بين أهالي حي العجمي، بسبب توقف أعمالهم بعد ضعف وانقطاع الإنترنت وشبكات المحمول محملين شركات الاتصالات المسئولية، خاصة مع عدم الرد عليهم من خلال خدمة العملاء.

وقال هاني أبو عقيل، أحد أهالي منطقة وادي القمر التابعة لحي العجمي: «إن خدمات الإنترنت والمحمول بالمنطقة سيئة للغاية وتكاد تكون معدومة»، مؤكدا أن خدمة العملاء في الشركات لم ترد على استفسارات المواطنين

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