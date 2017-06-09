 Moheet on google
الجمعة 9 يونيو 2017 02:44 صباحاً
روابط سريعة
الإنتربول يخطر عواصم العالم بأسماء 25 إرهابيا بعد إعلان البيان المشترك
العناصر الارهابية الهاربة

الإنتربول يخطر عواصم العالم بأسماء 25 إرهابيا بعد إعلان البيان المشترك

2017-06-09 01:42:27
متابعات

صرح مصدر أمنى، أن جهاز الانتربول جدد نشراته الحمراء لدول العالم بأسماء 25 شخص مصري، مطلوبين للجهات الأمنية المصرية، بعد ورود أسماؤهم بقوائم الإرهاب التى أعلنتها الدول العربية الأربع “مصر، والسعودية، والإمارات، والبحرين”.

ونوه المصدر، إلى أن تجديد إرسال النشرات الحمراء جاء لملاحقة الإرهابين حال تحركهم من الملاذ الآمن المتوجدين به لدول أخرى للقبض عليهم وترحيلهم لمصر.

وأردف المصدر، أن الأجهزة الأمنية المصرية جددت إرسال أسماء المتهمين للمنافذ والموانىء المصرية للقبض عليهم حال محاولة أحد منهم العودة للبلاد.

وجاء في قوائم الإرهابيين المطلوبين كل من:

يوسف عبدالله القرضاوى

محمد أحمد شوقى الإسلامبولي

طارق عبدالموجود إبراهيم الزمر

محمد عبدالمقصود محمد عفيفي

محمد الصغير عبدالرحيم محمد

وجدى عبدالحميد محمد غنيم

أيمن أحمد عبدالغنى حسنين

عاصم عبدالماجد محمد ماضى

يحيى عقيل سالمان عقيل

محمد حمادة السيد إبراهيم

عبدالرحمن محمد شكرى عبدالرحمن

حسين محمد رضا إبراهيم يوسف

أحمد عبدالحافظ محمود عبدالهدى

مسلم فؤاد طرفان

أيمن محمود صادق رفعت

محمد سعد عبدالمطلب عبده الرازقى

أحمد فؤاد أحمد جاد بلتاجى

أحمد رجب رجب سليمان

كريم محمد محمد عبدالعزيز

على زكى محمد على

ناجى إبراهيم العزولى

شحاتة فتحى حافظ محمد سليمان

محمد محرم فهمى أبو زيد

عمرو عبدالناصر عبدالحق عبدالبارى

على حسن إبراهيم عبدالظاهر

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3