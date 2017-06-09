الإنتربول يخطر عواصم العالم بأسماء 25 إرهابيا بعد إعلان البيان المشترك

صرح مصدر أمنى، أن جهاز الانتربول جدد نشراته الحمراء لدول العالم بأسماء 25 شخص مصري، مطلوبين للجهات الأمنية المصرية، بعد ورود أسماؤهم بقوائم الإرهاب التى أعلنتها الدول العربية الأربع “مصر، والسعودية، والإمارات، والبحرين”.

ونوه المصدر، إلى أن تجديد إرسال النشرات الحمراء جاء لملاحقة الإرهابين حال تحركهم من الملاذ الآمن المتوجدين به لدول أخرى للقبض عليهم وترحيلهم لمصر.

وأردف المصدر، أن الأجهزة الأمنية المصرية جددت إرسال أسماء المتهمين للمنافذ والموانىء المصرية للقبض عليهم حال محاولة أحد منهم العودة للبلاد.

وجاء في قوائم الإرهابيين المطلوبين كل من:

يوسف عبدالله القرضاوى

محمد أحمد شوقى الإسلامبولي

طارق عبدالموجود إبراهيم الزمر

محمد عبدالمقصود محمد عفيفي

محمد الصغير عبدالرحيم محمد

وجدى عبدالحميد محمد غنيم

أيمن أحمد عبدالغنى حسنين

عاصم عبدالماجد محمد ماضى

يحيى عقيل سالمان عقيل

محمد حمادة السيد إبراهيم

عبدالرحمن محمد شكرى عبدالرحمن

حسين محمد رضا إبراهيم يوسف

أحمد عبدالحافظ محمود عبدالهدى

مسلم فؤاد طرفان

أيمن محمود صادق رفعت

محمد سعد عبدالمطلب عبده الرازقى

أحمد فؤاد أحمد جاد بلتاجى

أحمد رجب رجب سليمان

كريم محمد محمد عبدالعزيز

على زكى محمد على

ناجى إبراهيم العزولى

شحاتة فتحى حافظ محمد سليمان

محمد محرم فهمى أبو زيد

عمرو عبدالناصر عبدالحق عبدالبارى

على حسن إبراهيم عبدالظاهر