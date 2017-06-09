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الإسماعيلي يتعادل مع دجلة بثنائية ودية
الاسماعيلي

الإسماعيلي يتعادل مع دجلة بثنائية ودية

2017-06-09 01:30:15

تعادل فريق وادى دجلة بقيادة أحمد حسام ميدو، مع نظيره الإسماعيلى بنتيجة 2/2 فى المباراة الودية التى جمعتهما الليلة على استاد الإسماعيلية ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف مسابقة الدورى الممتاز.
أحرز أهداف الفريق الدجلاوى كل من عمر مرموش فى الدقيقة 1 ومحمود رضا فى الدقيقة 9، وأحرز هدفي الدراويش وجيه عبد الحكيم فى الدقيقة 60، عمر الوحش في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

ويستعد الفريق الدجلاوى لمواجهة المقاولون العرب يوم 18 يونيو الجارى، فيما يستعد الدراويش لمواجهة الداخلية يوم 15 من الشهر الجارى.

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