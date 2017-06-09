الشرقية يتعادل مع المقاصة ودياً استعدادا لاستئناف الدوري2017-06-09 01:27:51
حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله المواجهة الودية القوية التي جمعت بين الشرقية ومصر المقاصة والتي أقيمت على أحد الملاعب الفرعية باستاد الدفاع الجوي في إطار استعداد كل الفريقين لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.
منح محمد شعراوي المقدمة للفريق الشرقاوي محرزًا الهدف الأول، وتمكن عماد فتحي من إدراك التعادل للفريق الفيومي.
ومنح عماد النحاس المدير الفني للشرقية فرصة المشاركة لجميع لاعبيه باستثناء المصابين سامح شوشة وعصام عبد الستار.
وتعد هذه هى المباراة الودية الثانية التي يخوضها الفريق الشرقاوي خلال فترة توقف الدوري، حيث فاز على منتخب الصم والبكم في المباراة الأولى بهدفين دون مقابل.
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