أُصيب مواطنان مصريان بشظايا طلق ناري في بنغازي، وهما شنودة مكي لبيب (30 عامًا)، ومايكل ناصح، وذلك بمنطقة الماجوري في مدينة بنغازي شرق البلاد.

وقالت مسئولة مكتب الإعلام بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث فاديا البرغثي لـ«بوابة الوسط الليبية»، اليوم الخميس، إن شنودة أصيب بشظايا طلق ناري في الصدر من الجهة اليمنى، ومايكل إصابته بسيطة.

وأوضحت البرغثي، أن شنودة لا يزال يتلقى الخدمات الصحية والرعاية اللازمة بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث، بينما مايكل تلقى العلاج وغادر على الفور، مرجحة أن يكون الطلق الناري ضُرب في الحائط وارتد عليهما.

يشار إلى أن مدينة بنغازي كغيرها من المدن الليبية تعاني فوضى انتشار السلاح الذي عجزت الحكومات المتعاقبة عن جمعه منذ سقوط النظام السابق، ما أدى إلى سقوط مئات الضحايا بين قتلى وجرحى في صفوف المدنيين.