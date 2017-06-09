أردوغان يصادق على قرار نشر قوات تركية في قطر2017-06-09 01:24:29
صادق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، على قرار البرلمان التركي الذي يجيز تطبيق اتفاقية نشر قوات تركية على الأراضي القطرية.
وقال بيان صادر عن المركز الإعلامي في الرئاسة التركية إن أردوغان صادق على قراري البرلمان ويجيز أحدهما نشر قوات مسلحة تركية في الأراضي القطرية، والثاني ينص على تطبيق التعاون بين أنقرة والدوحة حول تعليم وتدريب القوات الأمنية بين البلدين.
تجدر الإشارة أنّ البرلمان التركي صادق الأربعاء الماضي، على مشروع قانون يجيز نشر قوات مسلحة تركية في الأراضي القطرية وفق بروتوكول سابق بين البلدين.
كما صادق البرلمان أيضًا على مشروع قانون حول التعاون بين تركيا وقطر بشأن تعليم وتدريب قوات الدرك والأمن بين البلدين.
وأعلنت 7 دول قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وهي السعودية ومصر والإمارات والبحرين واليمن وموريتانيا وجزر القمر، واتهمتها بـ”دعم الإرهاب”، في أسوأ صدع تشهده المنطقة منذ سنوات، بينما لم تقطع الكويت وسلطنة عمان علاقاتهما مع الدوحة. فيما أعلنت الأردن وجيبوتي خفض تمثيلها الدبلوماسي مع الدوحة.
من جانبها، نفت قطر الاتهامات التي وجهتها لها دول خليجية بدعم الإرهاب، وقالت إنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب وصلت حد الفبركة الكاملة بهدف فرض الوصاية عليها، والضغط عليها لتتنازل عن قرارها الوطني.
-
مقتل 14 شخصا وإصابة 35 في هجوم مسلح جنوب السودان
قام مسلحين باستهداف كمينا لقافلة تضم حافلات، وعربات أخرى، على طريق سريع رئييى في جنوب السودان اليوم الخميس، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 14 راكبا، وإصابة 35 آخرين. ...Thu, 08 Jun 2017 20:22:29 GMT
-
بالأسماء.. بيان مشترك بحظر أفراد ومؤسسات إرهابية ترعاها قطر
أصدرت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قائمة بالشخصيات والكيانات القطرية أو التي تؤويها وتدعمها قطر وتشكل خطرا على الأمن والسلم في الدول الأربع وفي المنطقة ...Thu, 08 Jun 2017 22:18:29 GMT
-
أردوغان يصادق على قرار نشر قوات تركية في قطر
صادق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، على قرار البرلمان التركي الذي يجيز تطبيق اتفاقية نشر قوات تركية على الأراضي القطرية. وقال بيان صادر عن المركز الإعلامي ...Thu, 08 Jun 2017 23:34:29 GMT
-
إصابة مصريين اثنين بشظايا طلق ناري في بنغازيThu, 08 Jun 2017 23:27:25 GMT
-
الأمم المتحدة: داعش نظم عمليات قتل جماعية للمدنيين الفارين بالموصل
ذكرت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في جنيف أنها تلقت تقارير تشير إلى أن أكثر من 231 مدنيا قتلوا وهم يحاولون الفرار من غرب الموصل وذلك منذ 26 مايو الماضي. ...Thu, 08 Jun 2017 13:12:20 GMT
-
الجزائر تفرض عقوبات مشددة على أفراد الجيش بسبب الفيسبوك
دعت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر، اليوم الخميس، عناصر القوات المسلحة إلى «الحذر» من تداول الصور والأخبار المتعلقة بالجيش الوطني الشعبي على شبكات التواصل ...Thu, 08 Jun 2017 22:42:31 GMT
-
موريتانيا: نتصدى للأعمال الهادفة إلى تقويض الاستقرار وتمزيق العالم العربي
قال محمد الأمين ولد الشيخ الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة إن موريتانيا دولة محورية في محاربة الإرهاب والفكر المتطرف بصفة عامة ، وهو ما تشهد عليه مواقفها ودورها ، ...Thu, 08 Jun 2017 22:42:31 GMT
-
الجيش الباكستاني يقتل 12 متشددا في إقليم بلوخستا
أعلن الجيش الباكستاني، أنه قتل 12 متشددا على صلة بتنظيم “داعش” في هجوم على مخبئهم في إقليم بلوخستان ليحبط محاولة المسلحين تأسيس قاعدة لهم في المنطقة. وقال الجيش ...Thu, 08 Jun 2017 22:08:00 GMT
-
السيسى يؤكد أهمية مواصلة التنسيق بين مصر وفرنسا حول مختلف القضايا
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين مصر وفرنسا حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك من أجل مواجهة التحديات ...Thu, 08 Jun 2017 14:29:04 GMT