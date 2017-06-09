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بالصور.. قوات تركية إلى قطر لحماية الأمير تميم
قوات تركية الى قطر

بالصور.. قوات تركية إلى قطر لحماية الأمير تميم

2017-06-09 01:27:58
متابعات

كشفت قناة “TRT ” التركية الرسمية عن إرسال الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، قوات تركية بأسلحة ثقيلة إلى قطر لحماية الأمير تميم بن حمد آل ثانى، وكسر العزلة التى تعيشها الدوحة منذ المقاطعة والحصار العربى للنظام القطرى الداعم للإرهاب.

وتداولت وسائل التواصل الاجتماعى صورة الدبابات التركية، وأشارت إلى أن الأسلحة التركية دخلت قطر عبر موانئ إيران التى قررت السلطات الإيرانية فتحها لإدخال مساعدات للشعب القطرى الرافض لسياسة تميم العبثية فى المنطقة، وذلك مع تصاعد الأزمة القطرية وإغلاق الدول العربية والخليجية موانيها ومجالها الجوى أمام الناقلات القطرية.

قوات تركية الى قطر

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