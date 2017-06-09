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الكهرباء تكشف أسباب انقطاع التيار في «المهندسين والكيت كات»
أيمن حمزة المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية‎

الكهرباء تكشف أسباب انقطاع التيار في «المهندسين والكيت كات»

2017-06-09 01:13:26


كشف الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء، أسباب انقطاع التيار في المهندسين والكيت كات.

وقال حمزة، إنه في الساعة التاسعة من مساء أمس الخميس حدث انهيار محول التيار على كابل 2 “العلمين - المعتمدية” من داخل العلمين أدى إلى فصل الكابلين 1و2 “العلمين-المعتمدية” جهد 66 ك.ف وانقطاع التغذية عن بعض مناطق في المهندسين والكيت كات، وأيضًا بعض مناطق من إمبابة بنحو 80 ميجاوات.

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء، أنه على الفور تم تغذية 43 ميجاوات، وانتقلت فرق الطوارئ إلى المكان، واستكمال باقي التغذية المطلوبة في الساعة الحادية عشرة، وخمس دقائق من مساء الخميس، وتم وضع الجهد على محطة العلمين وجار توصيل جميع الأحمال واستعادة باقي التغذية الكهربية بالبدائل من الشبكة لحين إصلاح العطل ومعرفة أسبابه.


   

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