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أمير الكويت يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي
أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

أمير الكويت يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي

2017-06-09 01:09:55
أ ش أ

تلقى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح اتصالا هاتفيا مساء اليوم الخميس من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية ريكس تيلرسون هنأ خلاله الامير بمناسبة شهر رمضان المبارك كما جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع البلدين بالاضافة الي بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك واخر المستجدات في المنطقة.

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