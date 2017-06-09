ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والعواصم العربية2017-06-09 01:06:24
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الجمعة، انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على السواحل الشمالية؛ ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة، ويظل شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا.
وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية مع فرصة سقوط أمطار خفيفة على السواحل الغربية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، كما تنشط على خليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فمعتدل، مع ارتفاع الموج من متر ونصف إلى المترين.. وأما البحر الأحمر فسيكون معتدل إلى مضطرب، مع ارتفاع الموج من مترين إلى المترين ونصف، والرياح السطحية في البحرين شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 26 37
الإسكندرية 23 27
مطروح 21 26
بورسعيد 24 29
دمياط 24 28
بلطيم 23 27
الإسماعيلية 23 38
السويس 25 39
العريش 17 32
نخل 15 40
طابا 20 39
الطور 24 37
مرسى علم 30 39
الغردقة 30 41
شرم الشيخ 30 40
رفح 16 31
كاترين 20 34
سيوة 24 34
المنيا 24 39
الفيوم 26 39
رأس سدر 25 39
أبوسمبل 26 45
وسط الدلتا 25 36
أسيوط 25 40
سوهاج 27 43
الأقصر 26 45
أسوان 29 45
شلاتين 24 41
حلايب 27 39
الوادي الجديد 31 44
قنا 29 44
نويبع 30 40
السلوم 19 26
أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهي كالتالي:
الصغرى العظمى
مكة المكرمة 32 46
المدينة 29 45
الرياض 26 42
المنامة 30 37
أبوظبي 29 41
الدوحة 29 40
الكويت 31 46
دمشق 18 39
بيروت 23 29
عمان 18 35
القدس 19 32
غزة 23 30
بغداد 26 45
مسقط 30 35
صنعاء 15 30
الخرطوم 30 44
طرابلس 21 28
تونس 19 32
الجزائر 19 26
الرباط 17 27
نواكشوط 23 33
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:
الصغرى العظمى
أنقرة 13 28
إسطنبول 17 21
إسلام آباد 24 36
نيودلهي 28 38
جاكرتا 23 33
بكين 22 34
كوالامبور 25 32
طوكيو 19 26
أثينا 18 28
روما 15 30
باريس 16 24
مدريد 18 34
برلين 13 24
لندن 14 19
مونتريال 13 25
موسكو 12 18
نيويورك 14 24
واشنطن 15 25
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