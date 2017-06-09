أعلنت وزارة الصحة والسكان مساء اليوم عن وفاة مواطن وإصابة 3 آخرين فى حادث حريق بشقة بالطابق الخامس بعقار مكون من سبعة طوابق بشارع المقريزى ، منشية البكرى بمصر الجديدة.

وأوضح الدكتور أحمد الأنصاري رئيس هيئة الإسعاف إنه فور وقوع الحادث تم الدفع ب4 سيارة إسعاف مجهزة كانت فى موقع الحادث خلال 5 دقائق فقط ، فور ابلاغ الهيئة بالحادث.

وأشار الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان إلى أنه تم نقل حالة الوفاة إلى مستشفى هليوبوليس ، وتم اسعاف شخصين بموقع الحادث كانا يعانيان من اختناقات وغادرا ، فيما تم نقل مواطن الى مستشفى الحلمية العسكرى يعانى من كسر بالكتف والفخذ الأيمن وحالته مستقرة ويتلقى الرعاية الطبية اللازمة ، مؤكدا على أنه تم رفع درجة الاستعداد والطوارئ بالمستشفيات الواقعة فى محيط الحادث.