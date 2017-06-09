مقتل أكثر من 17 مدنيا إثر قصف للتحالف الدولي على الرقة وضواحيها

قتل 17 مدنيا على الأقل اليوم الخميس فى قصف جوى للتحالف الدولى بقيادة واشنطن على مدينة الرقة وضواحيها، وفق ما أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان، فى وقت تخوض قوات سوريا الديمقراطية معارك عنيفة لطرد الجهاديين من معقله الأبرز فى سوريا.

وقال مدير المرصد رامى عبد الرحمن لوكالة: “استهدفت طائرات التحالف الدولى مدينة الرقة وضواحيها بأكثر من 25 غارة خلال الليل”، ما أسفر عن مقتل “17 مدنيا وإصابة العشرات بجروح”. وسقطت غالبية القتلى، وفق قوله، فى ضربة استهدفت مقهى إنترنت فى ضاحية جزرة غرب المدينة.