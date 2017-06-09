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التعليم: ضبط الطالب الغشاش في ٥ دقائق
الثانوية العامة ـ طلاب‎

التعليم: ضبط الطالب الغشاش في ٥ دقائق

2017-06-09 01:00:41

 
قال الدكتور علاء عيد، مدير عام الشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم: «إن كراسات البوكليت التي يؤدي فيها طلاب الثانوية العامة امتحاناتهم هذا العام بها آلية تمكن فريق مكافحة الغش بالوزارة من ضبط الطالب الذي يصور أي جزء من الورقة في مدة زمنية تتراوح من ٤ إلى ٥ دقائق».

وأضاف مدير عام الشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم، خلال لقاء بالفيديو أذاعه الموقع الرسمي للوزارة مع الإعلامية علا شوشة، أن الطالب الذي يصور أي جزء من كراسة الامتحان يمكن للوزارة معرفة اسمه ورقم جلوسه ولجنته في خلال مدة زمنية لا تتجاوز ٥ دقائق، لافتا إلى أن تلك تقنية مستخدمة لأول مرة، وهناك حالة حدثت في امتحانات هذا العام بإحدى لجان العريش، وصور طالب جزءا من الكراسة وتم ضبطه خلال ٥ دقائق.

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