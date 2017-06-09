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"داعش" ينشر فيديو لمنفذي هجمات طهران
داعش

"داعش" ينشر فيديو لمنفذي هجمات طهران

2017-06-09 01:17:36

نشر تنظيم داعش الإرهابي، شريط مصور لخمس أشخاص، زعم أنهم منفذى هجمات العاصمة الإيرانية طهران.

وقال شخص ملثم يقود 4 أشخاص يحملون أسلحة آلية ويتحدث اللغة الفارسية، إن العمليات فى إيران نفذها أول كتيبة للتنظيم فى إيران، ولن تكون الأخيرة، مهددًا بتنفيذ عمليات إرهابية جديدة.

وقتل وأصيب العشرات فى هجومين منفصلين، وقع الأول منهم داخل البرلمان الإيرانى، والثاني بتفجير انتحارى داخل ضريح الخمينى، بالعاصمة طهران.

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