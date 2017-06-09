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الطيب: النبي أول من أقام الدولة على أساس المواطنة
شيخ الاهر احمد الطيب

الطيب: النبي أول من أقام الدولة على أساس المواطنة

2017-06-09 00:58:37
كتب - متابعات

أكد أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أن “صحيفة المدينة” التي تؤطر للتعامل بين المسلمين مع غيرهم من الديانات الأخرى، هي أكبر دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أول من أقام الدولة على أساس المواطنة، ونحى الخلافات بين الأديان جانبًا.

وقال في حواره ببرنامج “الإمام الطيب”، المذاع على شاشة “CBC”، إنه في فترة حكم الدولة الإسلامية لم يكن مسموحًا لغير المسلمين الإقامة داخل الدولة إلا بدفع جزية، في مقابل أن تسقط عنهم إلزام الدولة بخوض واجب الدفاع عن الدين؛ باعتبار أن الحروب حينها كانت من أجل نشر الدين الإسلامي.

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