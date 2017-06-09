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دبلوماسي سابق: هذا المكسب الرئيسي من أزمة قطر
السفيرمحمد حجازي سفير مصر لدى المانيا

دبلوماسي سابق: هذا المكسب الرئيسي من أزمة قطر

2017-06-09 00:38:56
كتب - متابعات

أكد السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن على الدول العربية التي أعلنت مقاطعتها دبلوماسيًا للنظام القطري، في مقدمتها مصر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، الضغط على المجتمع الدولي للخروج بإدانة دولية لممارسات قطر الداعمة للإرهاب.

وتابع في حواره ببرنامج “ما وراء الحدث”، المذاع على شاشة “اكسترا نيوز”، مساء الخميس، إن إمارة قطر تلعب دورًا أكبر من حجمها، وذلك عبر إطلاق أداتها الإعلامية المتمثلة في قناة الجزيرة الإخبارية لإشعال الفتن في المنطقة، ولتكون سلاح هدم للدول العربي.

ولفت إلى أن المكسب الرئيسي من الأزمة الأخيرة مع قطر، هو الموقف العربي الجماعي في اتخاذ عدة دول عربية قرارًا موحدًا إزاء كل من يساند الإرهاب، لافتًا إلى أن الدولة المصرية تسعى أن يكون هناك تحقيق أمام مجلس الأمن فيما اتخذته قطر من سياسات “هدامة” بالمنطقة، باعتبار القاهرة عضو غير دائم في مجلس الأمن.

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