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"أيوب" يقود مران الأهلي استعدادا للقاء سموحة بالدوري
تدريبات الاهلي

"أيوب" يقود مران الأهلي استعدادا للقاء سموحة بالدوري

2017-06-09 00:31:04

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته، مساء االخميس، بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها اللاعبون لمدة 3 أيام بعد مباراة الوداد المغربي بالجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة ضمن الجولة الـ31 بمسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم ، والمقررة يوم 16 من شهر يونيو الجاري.

وقاد مران فريق الأهلي أحمد أيوب المدرب العام ، نظرا لسفر حسام البدري المدير الفني، إلى كندا لقضاء إجازة سريعة خلال فترة توقف الدوري الحالي.
وشارك في المران المسائي 20 لاعبا ، بالإضافة إلى 3 حراس مرمى، نظرا لانضمام 8 لاعبين لمعسكر المنتخب الوطني هم شريف إكرامي وأحمد فتحي ورامي ربيعة، وأحمد حجازي وسعد سمير، وحسام عاشور وعمرو جمال، وعبد الله السعيد، بالإضافة إلى سفر التونسي علي معلول الذي دخل في قائمة منتخب بلاده الذي سيواجه منتخب مصر وحصل جونيور أجايي على إجازة.

وقام الجهاز الفني للأهلي بتصعيد 4 لاعبين من فريق الشباب للمشاركة في مران الفريق المسائي اليوم ، وهم أحمد حمدي، وأحمد ياسر ريان، وفوزي الحناوي، وأحمد بيكهام ، وذلك لتعويض النقص العددي في الصفوف.

وشهد المران انتظام محمد هاني الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم، بعد غيابه عن مباراة الفريق الأخيرة أمام الوداد المغربي ، بسبب إصابته بكدمة في الركبة.

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