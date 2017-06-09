أصيب 17 شخصا على الأقل بجراح إثر انقلاب حافلة تابعة لاحدى الكنائس الأمريكية، الليلة.

وذكرت شبكة / فوكس نيوز/ الإخبارية الأمريكية، أن هناك أطفالا من بين المصابين في الحادث الذي وقع بضواحى مدينة أطلانطا عاصمة ولاية جورجيا الأمريكية.

وأضافت الشبكة الأمريكية، أن الحافلة كانت في طريقها إلى مطار جاكسون أطلانطا الدولي عند وقوع الحادث ، مشيرة إلى أن التحقيقات بدأت للوقوف على أسبابه.