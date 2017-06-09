قال محمد الأمين ولد الشيخ الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة إن موريتانيا دولة محورية في محاربة الإرهاب والفكر المتطرف بصفة عامة ، وهو ما تشهد عليه مواقفها ودورها ، حيث أصبحت مواقفها ومقارباتها الفكرية والأمنية في مجال محاربة الارهاب مثالا يحتذى ، وبالتالي فإن أي جهد يقام به في مجال محاربة تغذية الإرهاب والفكر المتطرف من الطبيعي أن تكون موريتانيا حاضرة فيه وفي مقدمته.

وأضاف ولد الشيخ ـ في مؤتمر صحفي مساء اليوم الخميس في نواكشوط ، في رد على سؤال حول قرار قطع العلاقات مع قطر ـ ” إن موريتانيا لها التزاماتها وواجباتها القومية والأخلاقية تجاه الأمن والإستقرار والطمأنينة في العالم العربي ، وإن أي جهد من شأنه أن يقوض الإستقرار أو الطمأنينة في العالم العربي أو يساهم ويعمل على تمزيق الجسم العربي فإن موريتانيا معروف أن موقفها منه مبدئي وهو التصدي لمثل هذه الأعمال الهادفة إلى تقويض الإستقرار وتمزيق العالم العربي”.

وكان السفير القطري لدى موريتانيا عبد الرحمن الكبيسي قد غادر نواكشوط اليوم الخميس عائدا إلى بلاده ، وذلك عقب إعلان موريتانيا ، أمس الأول الثلاثاء ، قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر وغلق السفارة.

وكانت موريتانيا قد أصدرت بيانا رسميا أوضحت فيه أنها قطعت علاقاتها مع قطر بسبب “تقويض قطر للعمل العربي المشترك ودعم التنظيمات الإرهابية وترويج الأفكار المتطرفة ونشر الفوضى والقلاقل في العديد من البلدان العربية ؛ مما نتج عنه مآس إنسانية كبيرة في تلك البلدان وفي أوروبا وعبر العالم ، كما أدى إلى تفكيك مؤسسات دول شقيقة وتدمير بناها التحتية”.