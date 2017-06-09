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دي ميستورا: اتفقنا مع موسكو على تقييم عملية تخفيف التوتر بسوريا شهريا
المبعوث الدولي إلى سوريا ستافان دي ميستورا

دي ميستورا: اتفقنا مع موسكو على تقييم عملية تخفيف التوتر بسوريا شهريا

2017-06-09 00:20:06
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أعلن المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا أن مستوى العنف في سوريا انخفض بشكل كبير، مؤكدا أنه اتفق مع الجانب الروسي على تقييم تخفيف التوتر هناك شهريا.

وقال دي ميستورا للصحفيين بعد لقائه مع وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو في موسكو الخميس، “اتفقنا على إجراء دراسة كل شهر من أجل تقييم نتائج العمل على تخفيف التوتر وتخفيض العنف (في سوريا)”.

كما اتفق الجانبان على ضرورة العمل بنشاط في ظل تخفيف التوتر على إزالة الألغام وإيصال المساعدات الإنسانية إلى المواطنين والإفراج عن المعتقلين.

وأعرب دي ميستورا عن أمله في مواصلة عملية أستانا، خاصة فيما يتعلق بالعمل على تخفيف التوتر في سوريا، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن عملية تخفيف التوتر وتحقيق الهدنة ليس ممكنا دون إيجاد تسوية سياسية.

وأكد المبعوث الأممي: “هذه المشاورات ستستمر بلا شك، لأنني على قناعة بأنها مفيدة وضرورية لكلا الجانبين”.

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