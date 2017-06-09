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سياسي إماراتي: طهران دولة انتهازية تفوق قطر
الرئيس الايراني حسن روحاني

سياسي إماراتي: طهران دولة انتهازية تفوق قطر

2017-06-09 00:42:33
كتب - متابعات

أكد الباحث السياسي الإماراتي، عبدالخالق عبدالله، أنن لجوء الدولة القطرية إلى إيران طلبًا للدعم العسكري، إثر القطيعة العربية مع نظام الدوحة، على خلفية اتهامات بدعم قطر وتمويلها للإرهاب، لن يعود بفائدة بل إن أضرراه ستلحق بالدوحة قبل أن تطال دول الجوار الخليجية.

وقال في مداخلة هاتفية ببرنامج “ما وراء الحدث”، المذاع على قناة “إكسترا نيوز”، مساء الخميس، أن الخيار الإيراني لقطر بمثابة الانتحار للنظام بالدوحة؛ لأن طهران دولة، وصفها بـ “الانتهازية”، التي لها طموحات توسعية تفوق مصالح الدوحة.

ولفت إلى أن الأزمة الدبلوماسية لعام 2014، حينما استدعت كلا من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، سفرائها بقطر احتجاجًا على السياسات الخارجية للدوحة، استمرت ثمانية أشهر، وانتهت بتوافق قطري خليجي برعاية العاهل السعودي الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز.

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