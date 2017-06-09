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عماد الدين حسين: الأموال وحدها لا تبني الزعامة
عماد الدين حسين

عماد الدين حسين: الأموال وحدها لا تبني الزعامة

2017-06-09 00:11:40
كتب - متابعات

أكد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، أن الأزمة القطرية الخليجية العربية تعود إلى شعور أميرها تميم بن حمد، بأن الأموال المتوفرة لدى قطر قادرة على زعامة المنطقة العربية، قائلًا: “الأموال وحدها لا تبني الزعامة كما أن قطر لم تتخذ حتى الآن أي اجراءات تبرز حسن نيتها”.

وقال في مداخلة هاتفية ببرنامج ” انفراد”، على شاشة “العاصمة” مساء الخميس، إنه تردد بعض الأنباء عن أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد نقل القاعدة العسكرية لديها في قطر إلى الحدود العراقية السورية أو إلى الأمارات حتى توفيق الأوضاع القطرية.

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