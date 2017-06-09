قال الدكتور أحمد كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن اللاعب المصري محمد صلاح ابن محافظة الغربية الذي يحترف اللعب في روما والذي يقتدى به العديد من الشباب ولعيبة الكرة الصغار هو نموذجا يحتذى به، مشيرا إلى أنه قام بتخصيص مبلغ من أمواله للنهوض بقريته وإنشاء جمعية خيرية لرعاية احتياجاتهم ومتطلباتهم، متسائلًا: أين باقي نجوم الكرة الذين يتقاضون الملايين سنويا نظير تجديد عقودهم لم نسمع عنهم يوما بأنهم فعلوا خيرا أو أخذ مواد غذائية وذهب للقرى الفقيرة ليخفف معاناتهم.

وأضاف كريمة خلال برنامج «منهج حياة» على فضائية «العاصمة»، أن الفنانين والفنانات الذين يتقاضون مبالغ طائلة ولا يفعلون الخير أو يخففوا الأعباء عن المواطنين، مؤكدا عليهم بالتكفير عن إلهاء المسلمين والناس وأشغالهم بالأعمال التي يقدمونها في رمضان بالذهاب للمناطق الفقيرة وتقديم المساعدات وتنظيم قافلة تلبي إحتياجات الفقراء، مضيفا قائلًا: اتقوا الله في ما تتقاضونه بالنظر للفقراء والمساكين.

ووجه رسالة لرجال الأعمال، قائلًا: أنتم من حقكم الإنفاق علانية وأنفقوا في سبيل الله سبحانه وتعالى سرا وعلانية.