

عرضت قناة اكسترا نيوز فى خبر عاجل، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اعرب عن امتنانه لمنح مستشفى 57357 جائزة عيسى لخدمة الإنسانية لم تعرض القناة اى تفاصيل اخرى عن الخبر.

يذكر أن جائزة عيسى لخدمة الإنسانية، التى انطلقت فى عام ٢٠٠٩ وحصلت عليها ماليزيا فى دورتها الأولى، ثم باكستان فى الدورة الثانية، تعد الأولى من نوعها فى منطقة الشرق الأوسط لتكريم العاملين ذوى الأثر العميق فى خدمة الإنسانية.