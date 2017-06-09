أكد الباحث إسلام البحيري، أن ما ورد عن الرسول صلي الله عليه وسلم، يراجع طالما ذكر في كتب السيرة لأن الحق ذكر في القرأن فقط.

وقال في برنامجه “الخريطة”، المذاع علي شاشة “ten”، اليوم الخميس ، إن السند الصحيح لأفعال وأقوال الرسول صلي الله عليه وسلم هي الأيات القرانية المشرفة وأن ما ورد عن الرسول حتي وإن كان في الصحيحين “صحيح بخاري وصحيح مسلم”، لا يعتد به ولا يجب التسليم به تسليم مطلق لأنهم بشر.