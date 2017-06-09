أظهر استطلاع للرأى عقب خروج الناخبين من مراكز الاقتراع، أن حزب المحافظين الذى تقوده رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، سيحصل على 314 مقعدا فى الانتخابات العامة لكنه لن يحقق الأغلبية فى البرلمان البالغ عدد مقاعده 650.

وظهرت نتائج الاستطلاع بعد قليل من انتهاء التصويت.

وتوقع الاستطلاع، الذى أجرى فى جميع أنحاء البلاد لصالح مؤسسات البث الكبرى، حصول حزب العمال المعارض بقيادة السياسى الاشتراكى جيريمى كوربين على 266 مقعدا والحزب القومى الاسكتلندى على 34 مقعدا وحزب الديمقراطيين الأحرار على 14