أصدرت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قائمة بالشخصيات والكيانات القطرية أو التي تؤويها وتدعمها قطر وتشكل خطرا على الأمن والسلم في الدول الأربع وفي المنطقة بنشاطاتها الإرهابية، ومنها شخصيات مطلوبة دوليا أو من دول عدة دول وبعضها مفروض عليه عقوبات لدعمه الإرهاب.

ووفقا لما جاء على شبكة “سكاي نيوز” عربية تضم القائمة كيانات ومؤسسات قطرية تتستر بالعمل الخيري كشعار بينما هي تحول الملايين دعما لجماعات إرهابية وتنظيمات تهدد الأمن القومي للدول المجاورة ودول المنطقة.

وأكد البيان على اتفاق الدول التي أصدرته على تصنيف الأفراد إرهابيين والمؤسسات والهيئات إرهابية في قوائم الإرهاب المحظورة لديهم على أن تحدث تلك القوائم تباعا وتضم 59 فردا و12 مؤسسة.

وأضاف البيان التأكيد رفض قطر المتكرر تسليم المحكومين أو التوقف عن دعم وإيواء المطلوبين، رغم تعهدات واتفاقات في 2013 و2014 والطلبات المتكررة.

ويضيف البيان: “وهذه القائمة المدرجة مرتبطة بقطر، وتخدم أجندات مشبوهة في مؤشر على ازدواجية السياسة القطرية التي تعلن محاربة الإرهاب من جهة، وتمويل ودعم وإيواء مختلف التنظيمات الإرهابية من جهة أخرى”.

وخلص البيان إلى القول: “وتجدد الدول الأربع التزامها بدورها في تعزيز الجهود كافة لمكافحة الإرهاب وإرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، وتؤكد أنها لن تتهاون في ملاحقة الأفراد والجماعات، وستدعم السبل كافة في هذا الإطار على الصعيد الإقليمي والدولي. وستواصل مكافحة الأنشطة الإرهابية واستهداف تمويل الإرهاب أياً كان مصدره، كما ستستمر في العمل مع الشركاء في جميع أنحاء العالم بشكل فعّال للحد من أنشطة المنظمات والتنظيمات الإرهابية والمتطرفة التي لا ينبغي السكوت من أي دولة عن أنشطتها”.

وننشر قائمة بتلك الأسماء المصنفة إرهابية وعلى قوائم الحظر في الدول الربع:

الأفراد:

خليفة محمد تركي السبيعي (قطري)

عبدالملك محمد يوسف عبدالسلام (أردني)

أشرف محمد يوسف عثمان عبدالسلام (أردني)

إبراهيم عيسى الحجي محمد الباكر (قطري)

عبدالعزيز بن خليفة العطية (قطري)

سالم حسن خليفة راشد الكواري (قطري)

عبدالله غانم مسلم الخوار (قطري)

سعد بن سعد محمد الكعبي (قطري)

عبداللطيف بن عبدالله الكواري (قطري)

محمد سعيد بن حلوان السقطري (قطري)

عبدالرحمن بن عمير النعيمي (قطري)

عبدالوهاب محمد عبدالرحمن الحميقاني (يمني)

خليفة بن محمد الربان (قطري)

عبدالله بن خالد آل ثاني (قطري)

عبدالرحيم أحمد الحرام (قطري)

حجاج بن فهد حجاج محمد العجمي (كويتي)

مبارك محمد العجي (قطري)

جابر بن ناصر المري (قطري)

يوسف عبدالله القرضاوي (مصري)

محمد جاسم السليطي (قطري)

علي بن عبدالله السويدي (قطري)

هاشم صالح عبدالله العوضي (قطري)

علي محمد محمد الصلابي (ليبي)

عبدالحكيم بلحاج (ليبي)

المهدي حاراتي (ليبي)

إسماعيل محمد محمد الصلابي (ليبي)

الصادق عبدالرحمن علي الغرياني (ليبي)

حمد عبدالله الفطيس المري (قطري)

محمد أحمد شوقي الإسلامبولي (مصري)

طارق عبدالموجود إبراهيم الزمر (مصري)

محمد عبدالمقصود محمد عفيفي (مصري)

محمد الصغير عبدالرحيم محمد (مصري)

وجدي عبدالحميد محمد غنيم (مصري)

حسن أحمد حسن محمد الدقي الهوتي (إماراتي)

حاكم عبيسان الحميدي المطيري (سعودي)

عبدالله محمد سليمان المحيسني (سعودي)

حامد عبدالله أحمد العلي (كويتي)

أيمن أحمد عبدالغني حسنين (مصري)

عاصم عبدالماجد محمد ماضي (مصري)

يحيى عقيل سالمان عقيل (مصري)

محمد حمادة السيد إبراهيم (مصري)

عبدالرحمن محمد شكري عبدالرحمن (مصري)

حسين محمد رضا إبراهيم يوسف (مصري)

أحمد عبدالحافظ محمود عبدالهدى (مصري)

مسلم فؤاد طرفان (مصري)

أيمن محمود صادق رفعت (مصري)

محمد سعد عبدالنعيم أحمد (مصري)

محمد سعد عبدالمطلب عبده الرازقي (مصري)

أحمد فؤاد أحمد جاد بلتاجي (مصري)

أحمد رجب رجب سليمان (مصري)

كريم محمد محمد عبدالعزيز (مصري)

علي زكي محمد علي (مصري)

ناجي إبراهيم العزولي (مصري)

شحاتة فتحي حافظ محمد سليمان (مصري)

محمد محرم فهمي أبو زيد (مصري)

عمرو عبدالناصر عبدالحق عبدالباري (مصري)

علي حسن إبراهيم عبدالظاهر (مصري)

مرتضى مجيد السندي (بحريني)

احمد الحسن الدعسكي (بحريني)



الكيانات:

مركز قطر للعمل التطوعي – قطر

شركة دوحة أبل (شركة إنترنت ودعم تكنولوجي) – قطر

قطر الخيرية – قطر

مؤسسة الشيخ عيد آل ثاني الخيرية – قطر

مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية – قطر

سرايا الدفاع عن بنغازي - ليبيا

سرايا الأشتر – البحرين

ائتلاف 14 فبراير - البحرين

سرايا المقاومة - البحرين

حزب الله البحريني - البحرين

سرايا المختار - البحرين

حركة أحرار البحرين - البحرين