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"كلبش" يسبب أزمة في "المحامين"
مسلسل كلبش

"كلبش" يسبب أزمة في "المحامين"

2017-06-09 00:00:44
كتب - متابعات

أبدى مصطفى اللبان، عضو مجلس نقابة المحامين، استيائه الشديد من مسلسل “كلبش” والقائمين عليه، واتهمهم بالإساءة لمهنة المحامين وتشويه صورتهم، موضحًا أن النقابة تحركت باتخاذ إجراءات قانونية ضد القائمين على المسلسل.

وقال في مداخلة هاتفية ببرنامج “انفراد”، المذاع على شاشة “العاصمة” مساء الخميس، إنه تم تقديم بلاغ إلى النيابة العامة، متابعًا: “هنسيب الحكم للقضاء ولكننا طالبنا بوقف عرض المسلسل”.

ولفت إلى أن النقابة تقدمت بلاغ للشق الجنائي أمام النيابة العامة، موضحًا أنها اجراءات قانونية من أجل معاقبة القائمين علي المسلسل والمسؤولين عن تلك الالفاظ.

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