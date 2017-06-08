"أوقاف كفر الشيخ" تكشف عن مساجد أنشأها قطريون2017-06-08 23:58:31
قال سعد الفقي، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، إن عدد المساجد التي تم إنشاؤها بأموال قطرية بكفر الشيخ يصل لـ 6 مساجد، لافتًا إلى أن المساجد التي تم بناؤها وتجديدها تابعة لوزارة الأوقاف، منوها أن تجديد المساجد لا يعني تغيير أسمائها بأسماء قطريين، لأن المساجد لها أسماء لا يجب تغييرها.
وتابع « الفقي» ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج « العاشرة مساءً» ، المذاع على فضائية « دريم » أن وزارة الأوقاف لا تتعامل مع غير المصريين وترميم المساجد يحدث من الباطن بأسماء مصريين لكن التمويل يكون قطريا، ولذلك تم ازالة اللافتات الموضوعة على المساجد بأسماء قطريين.
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